Троих британцев отправили в тюрьму за выращивание конопли в бункере

Троих британцев отправили в тюрьму за организацию фабрики по производству конопли в противоатомном бункере. Об этом сообщает BBC News.

В течение трех лет мужчины тайно использовали подземный комплекс, расположенный в Уилтшире на юге Англии, для выращивания наркотиков на сумму около 6 миллиардов фунтов стерлингов. Еще четыре человека проживали в бункере и следили за урожаем, отмечает РИА Новости.

Сообщается, что одного из подельников приговорили к восьми годам тюрьмы, еще двоих — к пяти годам заключения.

Бункер был построен в 1985 году для размещения 150 чиновников на случай ядерной войны. Впоследствии подземный комплекс был продан.