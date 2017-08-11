Российский гинеколог вживил под кожу шесть чипов

Акушер-гинеколог из Новосибирска Александр Волчек вживил себе под кожу шесть чипов. Средний размер каждого из них составляет 2 на 12 миллиметров, пишет РИА Новости.

Волчек рассказал, что импланты значительно упростили его жизнь. С их помощью он открывает двери на работе и дома, хранит пароли, визитную карточку, разблокирует компьютер и многое другое. Некоторые из чипов являются аналогами домофонных ключей, тогда как другие способны хранить до одного килобайта информации.

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«Первый чип я поставил 8 августа 2014 года. Он не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже я зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работаю», — рассказал Волчек.

Устройства представляют собой ферритовый сердечник с обмоткой и маленькой микросхемой, помещенный в трубку из биологически инертного стекла. Под кожу они вводятся с помощью шприца с толстой иглой и при этом легко извлекаются. Биохакер добавляет, что чипы совершенно не ощущаются. Мужчина также мечтает вживить себе криптоноситель и глюкометр.