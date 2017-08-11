Восемь человек пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Югре

В результате возгорания на нефтяной скважине в Нижневартовском районе пострадали восемь человек. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД по Ханты-Мансийскому округу.

Пожар произошел в четверг, 10 августа, около 22:00 мск во время рабочего процесса. Пострадавшие были доставлены в больницу города Радужный.

В окружном управлении МЧС отметили, что борьба с пламенем велась сотрудниками, обслуживающими скважину.

На сайте региональной прокуратуры отмечается, что пожар произошел на площадке № 50 на территории нефтепромысла Ван-Еганского (Ватьеганского) нефтегазоконденсатного месторождения «Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия». По факту произошедшего начата проверка.

В апреле пожар возник на нефтяной скважине в Усинском районе республики Коми. Пламя при факельном горении достигало 20 метров, огнем оказалась охвачена площадь около 600 квадратных метров. В тушении приняли участие 185 человек.