Хакеры оставили без мобильной связи семь миллионов жителей Венесуэлы

Хакеры, атаковавшие государственную телекоммуникационную компанию Венесуэлы Movilnet, оставили без мобильной связи семь миллионов человек. Об этом сообщил министр по делам высшего образования, науки и технологий Угбель Роа (Hugbel Roa), передает телеканал Globovision.

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«В минувшую среду без связи остались семь из 13 миллионов абонентов», — заявил Роа. Он добавил, что власти начали расследование и ищут виновных в этой атаке.

Министр также сообщил, что «систематические террористические атаки» против объектов телекоммуникации страны осуществляются «при поддержке иностранных агентов, вновь пытающихся обрушить систему связи Венесуэлы».

По словам Роа, «» против телекоммуникационных служб проводятся при поддержке «иностранных агентов». Он также сообщил о новых случаях умышленного повреждения оптоволоконного кабеля в семи штатах страны.

В Венесуэле с апреля продолжается политический кризис на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главный экспортный продукт. По стране вспыхивают беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек.