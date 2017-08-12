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В Венесуэле задержали подозреваемых в нападении на военную базу

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о задержании организаторов нападения на военную базу Фуэрте Парамакай, расположенной в городе Валенсия. Об этом чиновник написал в своем Twitter.

«Информирую народ Венесуэлы, что благодаря решительным действиям органов госбезопасности были арестованы исполнители и организаторы вооруженного нападения на бронетанковую бригаду. Задержание произошло в Каракасе», — написал Лопес.

Чиновник подчеркнул, что таким образом был нанесен «сокрушительный удар по фашистскому терроризму».

Нападение было совершено утром в воскресенье, 6 августа.

Незадолго до этого в сети появилось видео, на котором небольшая группа людей, одетых в военную форму и вооруженных автоматами, заявила о начале восстания в северном штате Карабобо, где и расположена Валенсия.

В стране с апреля продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Резкое недовольство оппозиции и ряда стран вызвали выборы в конституционную ассамблею (учредительное собрание), призванную выработать поправки в основной закон.

Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта.

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