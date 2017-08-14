ФСБ перекрыла канал поставки гашиша из Евросоюза

Перекрыт крупный канал поставки гашиша из Европы в Россию. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в результате спецоперации была изъята партия наркотика весом 136 килограмм. Участники группировки задержаны.

«Федеральной службой безопасности проведены оперативно-разыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотического средства гашиш в особо крупном размере из стран ЕС в Россию, в целях его последующего сбыта на территории регионов Центрального федерального округа», — приводит агентство сообщение ФСБ.

Подозреваемых в причастности к действиям группировки задержали в Московской области в момент передачи очередной партии наркотика.

Ранее, в марте 2017 года, Федеральная таможенная служба совместно с полицией ликвидировала канал поставки гашиша из Прибалтики на северо-запад России. Наркотик перевозился в тайниках большегрузных автомобилей, проходивших таможню в Ивангороде. В ходе операции были изъяты 266 килограммов наркотика.