На работу в подмосковные села приехали почти 120 врачей

На работу в села Московской области с начала года устроились 119 врачей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства региона Ольги Забраловой в понедельник, 14 августа.

За год в сельскую местность планируется привлечь в общей сложности 150 докторов.

Подмосковные власти напомнили, что специалисты могут претендовать на получение единовременной выплаты в миллион рублей в рамках федеральной госпрограммы «Земский доктор».

«Обязательные требования к участникам: высшее медицинское образование, возраст не старше 50 лет, заключение трудового соглашения на работу в сельской местности на срок не менее пяти лет», — отметила Ольга Забралова.

18 июля председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в текущем году бюджетные расходы на здравоохранения были увеличены на 2,5 миллиарда рублей.

Осенью прошлого года стало известно, что федеральное правительство продлило госпрограмму «Земский доктор» до конца 2017-го.