Кузнецова подсчитала вывезенных в Сирию и Ирак российских детей

Родители, примкнувшие к исламистским группировкам, вывезли из всех регионов страны — прежде всего Чечни и Дагестана — около 350 детей. Об этом во вторник, 15 августа, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

В списках детей из Дагестана значится более 200 имен, и это только официальные данные, подчеркнула омбудсмен.

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Возвращением несовершеннолетних займется специальная комиссия. В обсуждении проблемы на особом совещании участвовали представители Ирака, Сирии, российского МИД, а также Дагестана и Чечни.

«Очень важно создание единой коммуникационной площадки, где бы сосредоточилась вся информация о детях, которые находятся и на территории боевых действий, и попадают в приюты, выявленные в Сирии и Ираке», — отметила Кузнецова.

В контактную группу комиссии, по словам омбудсмена, должны войти представители уполномоченных структур и люди, которые работают с детьми «на местах». Необходимо минимизировать бюрократизацию возвращения ребят, поскольку речь идет об их жизни, добавила она.

Одной из главных проблем на пути возвращения детей Кузнецова назвала отсутствие у них документов. «Создание базы данных, возможно, поможет; есть данные у нас, есть данные у ряда других ведомств, сейчас мы ими обмениваемся», — сказала Кузнецова.

2 августа канал Russia Today выяснил, что российские власти предпринимают попытки вернуть в страну 48 российских детей, вывезенных в Ирак и Сирию родителями, которые подверглись влиянию радикальных исламистов.