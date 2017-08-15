Гости фестиваля в Сергиевом Посаде загадают желания на водных фонариках

Фестиваль водных фонариков пройдет 18 августа в парке «Скитские пруды» в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает сайт правительства Московской области во вторник, 15 августа, со ссылкой на директора парка Сергея Климашина

По его словам, с предложением провести мероприятие выступили организаторы из Санкт-Петербурга. «Это первый подобный праздник в нашем парке», — сказал Климашин.

Гости фестиваля смогут приобрести фонарики на месте. Они будут двух типов: лотосы — для тех, кто хочет обрести счастье в личной жизни, и кубы — исполняющие желания, связанные с приобретением материальных благ.

Кроме того, посетителей ждет развлекательная программа: на площадке будут работать аниматоры, которые проведут конкурсы и розыгрыши.

Мероприятие продлится с 20.00 до 23.00.