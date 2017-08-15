Главу Кубани попросили разобраться с задержанием танцоров лезгинки

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев («Единая Россия») направил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву запрос с просьбой взять под личный контроль ситуацию с задержанием молодых людей из Кабардино-Балкарии (КБР), танцевавших на улице в Геленджике лезгинку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я, как сотрудник правоохранительных органов в прошлом, считаю, что в данном случае полиция Геленджика поступила излишне жестко. Лезгинка — это часть национальной культуры, с которой бороться не нужно! И в Краснодарском крае нет никакого запрета на исполнение этого танца», — заявил парламентарий.

Он призвал провести адекватное и объективное расследование инцидента.

По данным агентства, полиция Геленджика задержала четверых уроженцев КБР на одной из улиц города 12 августа. Спустя некоторое время, двоих из них были отпущены, еще двое получили пять суток ареста.

Лезгинка — традиционный кавказский народный танец, исполняемый сольно и в паре с музыкальным сопровождением.