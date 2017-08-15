Жириновский предложил начальникам беречь подчиненных от непогоды

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уведомлять россиян о предстоящем ухудшении погоды через трудовые коллективы. Ответственность за оповещение должна лежать на руководителях организаций. С такой инициативой политик выступил в ходе визита в Росгидромет во вторник, 15 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

«Рассылку надо наладить (...), чтобы охватить большее количество людей. Если ожидается ночью такой мощный ураган, который бывает раз в 50 лет, можно дать (информацию о предстоящем ухудшении погоды — прим. «Ленты.ру») во все трудовые коллективы, и начальник подчиненным скажет, что сегодня ночью может быть такое природное явление», — сказал депутат Госдумы.

Либерал-демократ подчеркнул, что готов самостоятельно предупреждать своих подопечных о непогоде. «Но я ничего не знаю», — посетовал он.

5 июля Владимир Жириновский пожаловался журналистам, что впервые промок до нитки под дождем. Политик обвинил в этом синоптиков и призвал «разогнать» Мосгидромет за некачественную работу.

В ответ главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова указала на невозможность предсказать точное время появления дождевой тучи «над головой каждого человека». Кроме того, она пояснила, что прогноз в столице выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе, а не Мосгидромет, как заявлял лидер ЛДПР.