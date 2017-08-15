В петербургском метро заявили о прекращении дела в отношении своего главы

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении руководителя метрополитена Санкт-Петербурга Владимира Гарюгина по статье о злоупотреблении полномочиями при строительстве станции «Адмиралтейская». Об этом сообщила во вторник, 15 августа, пресс-секретарь транспортной компании Юлия Шавель, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Это было неделю назад, при личной встрече в СКР», — сказала она, уточнив, что в настоящее время в компании ждут письменное уведомление.

Адвокат Гарюгина оказался недоступен для комментария, уточняет агентство.

В феврале и мае 2015 года по местам проживания ряда должностных лиц ГУП «Петербургский метрополитен», в том числе Гарюгина, а также в офисах транспортного предприятия и работавшей с ним компании-инвестора проходили обыски. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовное дела по части 2 статьи 201 УК («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), возбужденного на основании материалов проверок городской Контрольно-счетной палаты.

Как ранее утверждало следствие, в 2012 году начальник «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин и его сотрудники заключили с внешней организацией инвестиционный договор о строительстве коммерческого объекта (комплекса наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская»). Якобы бюджету города был причинен ущерб на сумму не менее 466 миллионов рублей. Согласно позиции КСП, фундамент здания вестибюля строили за счет бюджета (около 714 миллионов рублей), поэтому половину суммы инвестор должен был вернуть городу, но не сделал этого.