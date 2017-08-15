Полиция в Стамбуле задержала стрелявшего с крыши дома бородача

Сотрудники стамбульской полиции задержали мужчину, открывшего огонь с крыши одного из домов в районе Эсенюрт. Об этом сообщает Haber Turk.

По его информации, из-за неизвестного с ружьем полиция закрывала несколько улиц для прохода и проезда автомобилей.

Ранее 15 августа сообщалось, что неизвестный открыл беспорядочный огонь из помпового ружья. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и медики. Район был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

О причинах, толкнувших мужчину на подобные действия, не сообщается. Пострадавших нет.

В январе неизвестный открыл стрельбу в одном из стамбульских ресторанов. В результате один человек погиб. По словам стражей порядка, мужчина узнал в одном из посетителей убийцу своего отца и решил отомстить.