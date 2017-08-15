Неизвестный открыл стрельбу с крыши в Стамбуле

В Стамбуле неизвестный открыл стрельбу из помпового ружья с крыши жилого дома. Об этом со ссылкой на местные СМИ во вторник, 15 августа, сообщает агентство sOL Haber.

На сайте опубликовано видео с места событий. На кадрах можно рассмотреть стрелка — это мужчина средних лет.

ЧП произошло в районе Эсенюрт. Причина действий мужчины не ясна. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

На месте происшествия находятся полицейские и медики. Улица перекрыта для пешеходов и автомобилистов.

В январе неизвестный открыл стрельбу в стамбульском ресторане. В результате один человек погиб. Полиция сообщила, что это не было терактом. По словам стражей порядка, мужчина узнал в одном из посетителей убийцу своего отца и решил отомстить.