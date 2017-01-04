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При стрельбе у ресторана в Стамбуле пострадали два человека

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Два человека получили ранения в результате стрельбы у ресторана в Стамбуле. Об этом сообщает в среду, 4 января, турецкий телеканал CNN Turk.

Инцидент произошел в районе Фатих около 17:30 по местному времени (17:30 мск). По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по припаркованному у заведения автомобилю. Ранения получили два человека, сидевших в машине, в том числе хозяин ресторана Осман Йылмаз, а также сотрудник расположенного неподалеку частного университета, состояние которого оценивается как тяжелое.

Инцидент, как отмечает издание Hurriyet, вероятнее всего, носил криминальный характер. По информации телеканала Haberturk, в нападении участвовали два человека.

Оба пострадавших госпитализированы, на месте происшествия работает полиция.

В ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

Подозреваемый в настоящее время находится на свободе, силовики продолжают его поиск. По информации турецкого государственного телеканала TRT World, в нападении подозревают 28-летнего Яхью Машрапова. В эфире канала была продемонстрирована фотография киргизского загранпаспорта на его имя.

По делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек, в том числе граждане России.

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