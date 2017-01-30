Неизвестный расстрелял посетителей ресторана в Стамбуле

В Стамбуле неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана. В результате один человек погиб, еще как минимум два получили ранения, сообщает The Daily Sabah.

По предварительным данным, нападение, совершенное в районе Бейкоз, не является терактом: стрелок неожиданно узнал в одном из посетителей человека, 12 лет назад застрелившего его отца, и решил отомстить. Это ему удалось — он убил предполагаемого преступника. По информации полиции, остальные посетители получили ранения либо в результате рикошета пуль от стен, либо в давке, когда перепуганная толпа кинулась к выходу.

В ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами стали 39 человек, в том числе россиянка Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».