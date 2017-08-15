Вдохновившийся биографией Сталина журналист Men's Health затроллил фитоняшек

Журналист Men's Health Эдвард Лейн (Edward Lane) из Великобритании обзавелся розовым спортивным топом и запустил пародийный Instagram-аккаунт, в котором высмеивает сторонниц велнесса — стиля жизни, в котором гармонично сочетаются правильное питание, здоровье, умственная и физическая активность. Шуточный профиль британца обрел множество сторонников, а некоторые девушки, подписанные на него, признаются, что узнают на его фотографиях себя.

На фотографиях Лейн несерьезно хвастается, как ему удается сочетать спорт, увлечение йогой, путешествиями и чтением с обычной жизнью. Правда, вместо смузи он употребляет алкоголь, а на повседневные подвиги вдохновляется не мотивирующими книжками, а биографиями Маргарет Тетчер или Иосифа Сталина.

A post shared by Wellness Ted (@wellness_ted) on May 3, 2017 at 11:16pm PDT

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«Такой непонятый. Люди не понимают, что кроме ГУЛАГ и геноцида, Сталин был одним из пионеров велнесс. Вы знаете, что именно он на самом деле изобрел zoats (овсянка с цукини — прим. «Ленты.ру»)? Я ЗНАЮ, Я САМ НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ. В любом случае, читая его биографию перед моими ночными медитациями, я понимаю, что в свое время мы накинули железный занавес на позитивное влияние дядюшки Джо (так на Западе звали Сталина) на мир».

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Мужчина рассказал Mashable, что идея запустить пародийный аккаунт пришла ему в голову, когда он помогал делать фотографии своей девушке, редактору WomensHealth и ярой поклоннице велнесс Ами Хопкинсон (Amy Hopkinson). По его словам, он наблюдал за тем, на какие ухищрения идет его подруга ради удачных снимков для Instagram, и понимал «что это напоминало безумие». Журналист считает, что ненавязчиво пропагандирует бодипозитивность.