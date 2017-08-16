Бойцы ВСУ рассказали о боящихся появляться на передовой командирах

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) избегает появляться на передовой в Донбассе, а командиры от уровня бригад и ниже ежедневно употребляет алкоголь. Об этом рассказали украинские военнослужащие, сообщает «Страна».

«Мы все начальство — генералов и штабистов, в одном месте видали. Они приезжают сюда раз в полгода, выскакивают на минутку на передок, и то днем, когда стреляют редко. А затем быстро прячутся в блиндажик и бегом-бегом в тыл. Медальки получать и ксивы УБД (участников боевых действий). А то начальство, которое поближе — бригад, квасит почти ежедневно», — приводит издание слова бойца ВСУ.

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Еще один военнослужащий заявил, что для поездки на передовую для офицеров штабов и вышестоящих командиров — «это денежные командировки и отдых». «Они приезжают сюда, сидят в нескольких километрах от передка, пьют и отдыхают», — рассказал он.

В июне глава добровольческого подразделения ВСУ «Марусины медведи» Мария Зверобой заявила, что в украинской армии к офицерам относятся как к собакам. Именно поэтому, по ее словам, не хватает военнослужащих на командных должностях.

В апреле начальник Главного управления Военной службы правопорядка Игорь Криштун уверял, что в украинской армии удалось победить алкоголизм.