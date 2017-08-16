Турки спасли пытавшегося доплыть до России на лодке путешественника

В Турции спасли румынского путешественника и ученого Ширази Мариана (Chirazi Marian), направлявшегося на каяке по Черному морю в Россию. Об этом пишет газета Daily Sabah.

По данным издания, 51-летний сотрудник Ясского университета (крупнейший вуз Румынии) во вторник, 15 августа, достиг пролива Босфор. Там он не смог совладать с сильным течением и потерял управление над лодкой. Турецкая морская служба спасения пришла ему на помощь.

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Исследователь рассказал, что отправился в такое путешествие, чтобы изучить влияние экстремальных условий на человеческий организм. С этой целью он прикрепил к своему телу датчики, которые измеряют его реакции.

Мариан отплыл из Румынии неделю назад. Россия является финальным пунктом его экспедиции. Ученый намерен преодолеть на лодке около четырех тысяч километров.

Следующей остановкой после Турции должна стать Грузия. По словам Мариана, он нормально переносит плавание, единственная его жалоба — это легкое головокружение.

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