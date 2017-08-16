В Днепропетровске (переименован Верховной Радой Украины в Днепр) пьяный участник силовой операции Киева в Донбассе избил четырех полицейских. Об этом в среду, 16 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Днепропетровске на своей странице в Facebook.

Как отмечается, патрульный экипаж прибыл после сообщения граждан о том, что на одной из улиц движется автомобиль, которым управляет водитель с признаками алкогольного опьянения. Когда полицейские остановили нарушителя, он бросился на них. Сотрудникам органов внутренних дел пришлось вызвать подкрепление. «Во время задержания нарушителей пострадали четверо полицейских. Они получили ушиб мягких тканей головы, лица, конечностей, а также гематомы и ссадины. Водителя (...) задержали», — отмечается в сообщении. На опубликованном видео запечатлено, как мужчина бросается на полицейских.

Как выяснилось, нарушитель был участником АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия на юго-востоке страны), не вернувшимся вовремя в свою часть.