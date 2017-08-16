Elie Saab придумал аромат с запахом женской свободы

Марка Elie Saab выпустила новй аромат под названием Girl of Now. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 16 августа. По словам представителей марки, он предназначен для девушек, которые любят свободу.

«Девушка Girl of Now никогда не фальшивит, проживая каждый миг энергично и с изяществом. Она очаровательна, привлекательна, спонтанна и дерзка. Она настоящая!», — рассказала режиссер Ирина Дакева, снимавшая рекламную кампанию. В аромате чувствуются ноты белого жасмина, магнолии, пачули, цветков апельсинового дерева и миндального молочка.

Флакон для духов сдела из прозрачного стекла, его верхняя часть украшена цветком, как на фирменных клатчах.

Elie Saab — модный бренд, под которым продаются одежда, аксессуары и парфюмерия. Компания основана в 1982 году ливанским дизайнером Эли Саабом, головной офис марки располагается в Бейруте.