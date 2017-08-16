Полиция во Франции разогнала противников строительства ядерного могильника

Видео: lefigaro.fr

Французская полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы против активистов, выступающих за отказ от строительства могильника для ядерных отходов в районе городка Бюр на западе страны. Видео публикует Le Figaro. По оценкам полицейских, в манифестации приняли участие от 300 до тысячи человек. Они первыми атаковали стражей порядка, забросав их бутылками с зажигательной смесью и камнями. Многие протестующие были вооружены палками и дубинками. В результате столкновения пострадали шесть манифестантов и два жандарма.