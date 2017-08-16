Мэй пообещала дать деньги на мир в Северной Ирландии после выхода из ЕС

Великобритания планирует продолжать финансирование процесса мирного урегулирования в Северной Ирландии даже после выхода из ЕС. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает Reuters.

«Мы бы хотели, чтобы ЕС продолжал финансирование оказания помощи пострадавшим в ходе конфликта и межобщинных столкновений как минимум до окончания действия уже запущенных программ, — пояснила Мэй. — Затем мы планируем двигаться дальше, и сейчас рассматриваем вопрос дальнейшего финансирования мирного процесса уже после того, как покинем Евросоюз».

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С момента окончания горячей фазы конфликта в 1998 году ЕС оказал Северной Ирландии помощь в размере нескольких миллиардов евро. Часть этой суммы предоставила Великобритания. Действующие сейчас программы рассчитаны на срок до 2020 года.

В декабре 1921 года был подписан мирный договор между Великобританией и Ирландией, в результате которого Ирландия получила статус доминиона, а в 1949 году полную независимость. Северная Ирландия тем временем осталась частью Великобритании. Ирландская республиканская армия, добивавшаяся объединения острова, прекратила активные боевые действия только в 1990-х годах.