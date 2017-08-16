Заставку «Утиных историй» привели в соответствие с мрачной реальностью

Музыкальную заставку мультсериала «Утиные истории» переделали на антиутопический лад. Ролик опубликован на YouTube-канале «Сыендук» в среду, 16 августа.

Текст песни был изменен и приведен в соответствие с мрачной действительностью. «Сказки, ууу, дарят разочарованье. Ложь прими в телепрограммах», — поется в новой теме.

«Мчится время все вперед: час, миг, век, год. Но стабильней всех живет раб, сброд, чернь, скот», — звучит далее.

В августе вышли первые несколько серий перезапуска «Утиных историй». Эпизоды длятся по 21 минуте. Оригинальный мультсериал выпускался с 1987 по 1990 год.