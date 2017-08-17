Google купил белорусский стартап в сфере искусственного интеллекта

Американская корпорация Google приобрела белорусский стартап в области искусственного интеллекта компанию AIMATTER. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает интернет-ресурс Techcrunch.

Инвесторы проекта — Юрий Мельничек и Юрий Гурский, а также CEO проекта Андрей Кулик раскрыли некоторые детали сделки изданию TUT.BY. По их словам, AIMATTER — полностью белорусская компания. Она была основана чуть больше года назад. Осенью 2016 года она запустила технологию выделения изображения человека из фона с возможностью замены последнего. Впервые в мире это стало возможно напрямую на мобильных устройствах и сразу на потоковом видео.

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На основе этой технологии был разработан ряд визуальных эффектов, в частности, размытие фона, эффект Боке. Они были внедрены в приложение Fabby, которое стало популярным среди пользователей и получило высокие оценки профессионалов. Также созданы технология сегментации волос на потоковом видео, которая тоже работает на мобильных устройствах, и технология улучшения качества изображений при помощи искусственного интеллекта.

По условиям сделки, представители AIMATTER не стали раскрывать ее детали. «Это точно не был аквихайринг (наем людей — прим. «Ленты.ру»), а был полноценный acquisition, приобретение компании. Впрочем, нам больше нравится глагол join (присоединяться) — AIMATTER присоединяется к Google», — подчеркнул Мельничек.