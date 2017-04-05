Эксперт призвал Запад поучиться у победившей Google российской компании

Основатель маркетинговой компании BusinessNet и эксперт в области интернет-бизнеса Бен Симкин (Ben Simkin) в своей колонке для издания Entrepreneur призвал западные компании поучиться у российского стартапа NTechLab.

По его словам, иностранным бизнесменам в первую очередь стоит перенять у создателей российской компании умение концентрироваться на ключевых идеях, а также превращать их в демоверсии продуктов.

Технологическим стартапам также стоит поучиться у NTechLab не бояться конкурировать с интернет-гигантами. Симкин приводит в пример победу компании на организованном Университетом Вашингтона мировом чемпионате по распознаванию лиц, где российский алгоритм оказался сильнее программы Google.

Кроме того, эксперт на примере NTechLab призывает западные компании масштабировать свой бизнес на несколько направлений и искать решения реальных проблем.

Стартап NTechLab основан в 2015 году выпускником факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Артемом Кухаренко и венчурным инвестором Александром Кабаковым. В феврале 2016 года на базе алгоритма компании был запущен сервис FindFace для поиска людей по фотографии в социальной сети «ВКонтакте».