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Украинский журналист рассказал о поддержке Лукашенко «Оранжевой революции»

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Украинский журналист Денис Казанский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживал Майдан 2004 года на Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Такие выводы Казанский сделал после того, как белорусский предприниматель Павел Белавус опубликовал в Facebook пост о том, что Виктор Ющенко, тогда лидер Майдана, а позднее президент Украины, в 2004 году заказал для своей кампании партию брендированных часов на минском заводе «Луч». Продукция так и осталась на предприятии. «Видимо был сильный и влиятельный поручитель, который гарантировал руководству оплату в свое время», — рассказал о деталях сделки Белавус.

«Жалко, что это выяснилось только теперь. Это ж получается, что Лукашенко фактически поддерживал оранжевую чуму! В Донецке газеты писали про американские козни, а оказывается вот оно как. Сувенирку поставляла Беларусь», — прокомментировал эту информацию Казанский.

В 2009 году белорусский президент выражал Ющенко благодарность за лоббирование интересов Минска на Западе, передавала «Хартия 97». В 2005-м Лукашенко одобрил действия своего украинского коллеги, который отправил в отставку правительство, сообщал портал tut.by.

«Оранжевая революция» (Майдан, первый Майдан) — массовые протестные акции, проходившие в центре Киева с осени 2004-го по январь 2005-го. В результате на Украине был повторно проведен второй тур президентских выборов, в котором победил Ющенко.

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