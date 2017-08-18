Московская биржа объявила о приостановке торгов гривной

Московская биржа с 21 августа приостанавливает торги валютной парой гривна-рубль. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба биржи.

«Приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к данному инструменту», — поясняется в сообщении.

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В 19:30 мск украинская валюта торговалась около отметки 2,23 рубля, на уровне предыдущего закрытия.

В конце июля-начале августа Нацбанк Украины отказал российским и белорусскому бизнесменам в приобретении украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор обосновал свое решение тем, что бизнесмены не предоставили необходимые документы для проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

Санкции против «дочек» пяти российских банков на Украине введены в марте. В течение года им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Государственный долг Украины в апреле 2017 года вырос почти на два миллиарда долларов до 74,3 миллиарда. Рост этого показателя в республиканском Минфине связали с финансированием госбюджета за счет заимствований и девальвацией гривны.