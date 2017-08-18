Урин останется гендиректором Большого театра еще на пять лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил срок полномочий Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в пятницу, 18 августа.

«Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" сроком на пять лет», — говорится в документе.

Ранее, в феврале, сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил предложение министра культуры Владимира Мединского продлить договор с Уриным.

«Разумеется, с удовольствием это сделаю», — сказал Путин.

Владимир Урин — заслуженный деятель искусств России. Является генеральным директором Большого театра с июля 2013 года. Контракт с ним был заключен на пять лет.