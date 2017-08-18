Культура
 

Урин останется гендиректором Большого театра еще на пять лет

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Урин
Владимир Урин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил срок полномочий Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в пятницу, 18 августа.

«Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" сроком на пять лет», — говорится в документе.

Ранее, в феврале, сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил предложение министра культуры Владимира Мединского продлить договор с Уриным.

«Разумеется, с удовольствием это сделаю», — сказал Путин.

Владимир Урин — заслуженный деятель искусств России. Является генеральным директором Большого театра с июля 2013 года. Контракт с ним был заключен на пять лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин согласился продлить контракт директору Большого Урину
Райкин объяснил свою фразу о некрофильской России
Серебренников станет режиссером биографического балета о Рудольфе Нурееве
Последние новости
Ультраправый советник Трампа ушел в отставку
Футболки дорогостоящего новичка «Барселоны» никто не купил
Цены на нефть резко подскочили
Путин предложил создать в Херсонесе русскую Мекку
Урин останется гендиректором Большого театра еще на пять лет
Из баттла Оксимирона с Гнойным удалили все слова
PornHub предложил Навальному выкупить видео его жены
Другие материалы рубрики
Культура01:55Сегодня

Спасти нерядового Райана

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Телохранителя киллера» до «Эмоджи»
18:55Сегодня

Вышел первый трейлер сериала «Каратель»

19:07Сегодня

Художница и радикальная феминистка Кьяра Фумаи умерла в возрасте 39 лет

15:50Сегодня

Полиция Нью-Йорка задержала рэпера после ролика в соцсети

Культура00:0517 августа

«Америка, которую я полюбил»

5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
11:51Сегодня

На реконструкцию региональных театров выделят более 400 миллионов рублей

16:42Сегодня

Актер из «Твин Пикса» арестован за покушение на убийство возлюбленной

13:56Сегодня

Шварценеггер с куколкой Трампа осудил американских неонацистов

Культура00:0415 августа

Он вам не Мирон

Почему Оксимирон — тоже гнойный
11:25Сегодня

Создатели «Короля Льва» опровергли родство Муфасы и Шрама

14:15Сегодня

Актера из «Убойной силы» и «Бандитского Петербурга» задержали из-за стрельбы

10:42Сегодня

Создатели «Нелюбви» решили бороться с «Матильдой» за выдвижение на «Оскар»

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Москвич зарезал двух мужчин из ревности
Убойные шишки
Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
Наталья Поклонская«Кощунственно сравнивать Гитлера и Ленина»
Чем рискуют российские депутаты
Красноярского вора нашли по оставленной на ложке со сметаной слюне
Пострадавшая в ДТП упала с каталки в больнице, впала в кому и умерла
Владикавказского главврача с липовым дипломом отправили на исправительные работы
Все материалы
Мир
Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики
Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне
Жертвами атаки на фургоне стали 13 человек
Полиция сочла возможной смерть барселонского террориста при атаке в Камбрильсе
Опубликованы имена и фотографии разыскиваемых по делу о каталонских терактах
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Швеция отказала в убежище самой старой в мире беженке
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
У начальника патрульной полиции Украины угнали Lexus
Глава МИД Украины назвал Киев «прекрасно диким» городом
Бывший глава СБУ назвал виновных в потере Украиной Крыма
В Узбекистане приготовили шесть тонн плова
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Московская биржа объявила о приостановке торгов гривной
Цены на нефть резко подскочили
Новак назвал срок отмены эмбарго на импорт турецких овощей в Россию
Золотой запас России в июле увеличился на 12 тонн
«План Маршалла» для Украины обойдется ЕС в пять миллиардов евро ежегодно
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Новак пообещал реализовать турецкие проекты вопреки санкциям США
«Мегафон» отказался от иска к ФАС из-за роуминга
Сын Германа Грефа стал управляющим партнером компании Brayne
Heineken выплатил 1,3 миллиона долларов своим бывшим сотрудникам в ДРК
В России в июле стали покупать меньше подержанных машин
«Роснефть» заявила об осведомленности АФК о незаконном владении «Башнефтью»
Все материалы
Силовые структуры
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Алексей УлюкаевДва лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
МВД передало в суд дело о массовой драке на Хованском кладбище в Москве
Трамп повысил в статусе Киберкомандование США
Опубликовано видео ударов ВКС России по боевой технике ИГ у города Акербат
Чиновники предприятия ФСИН попались на взятках при ремонте СИЗО под Волгоградом
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Раскрыт простой способ взломать iPhone
Найден эффективный способ разрушить ДНК человека
На Марсе нашли загадочное водохранилище
Залп из «космической пушки» показали на видео
Все материалы
Спорт
Сексизм в действии
Деньги доказывают: равноправие полов в спорте — миф
СМИ сообщили об уходе Дзюбы из «Зенита»
Футболки дорогостоящего новичка «Барселоны» никто не купил
Боксеры потроллили Макгрегора за «уникальный стиль» разминки
Мэйуэзер пообещал окончательно завершить карьеру после боя с Макгрегором
Богатейший человек Африки захотел купить «Арсенал» и уволить Арсена Венгера
Нападающий «Милана» отказался от миллионов «Спартака»
Все материалы
Культура
Спасти нерядового Райана
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Телохранителя киллера» до «Эмоджи»
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Вышел первый трейлер сериала «Каратель»
Художница и радикальная феминистка Кьяра Фумаи умерла в возрасте 39 лет
Полиция Нью-Йорка задержала рэпера после ролика в соцсети
Актер из «Твин Пикса» арестован за покушение на убийство возлюбленной
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Oleg Tinkov, Chairman of Tinkoff Credit Systems, reacts during an interview with Reuters' journalists in Moscow September 25, 2012. REUTERS/William Webster (RUSSIA - Tags: BUSINESS PROFILE)«Блогеры за бабки мать родную продадут»
За что в сети ненавидят Тинькова, боятся Галустяна и унижают белорусов
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Уход Трампа лишит Twitter двух миллиардов долларов
СМИ сообщили о закрытии телеканала Life
Пузатый турист лег на песок и повторил очертания горы
Литва ополчилась на российские телеканалы из-за «разжигания войны и ненависти»
Все материалы
Ценности
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Бывший топ-менеджер Apple Watch стал главой Ulysse Nardin
Первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина выставили на продажу
Новая краска для Porsche обошлась его владельцу дороже автомобиля
Мусор предложили выносить в кожаном мешке за 450 долларов
Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Турист в Дубае умер после передозировки «Виагрой»
Авиакомпания оставила без багажа более 200 пассажиров
Российская туристка рассказала об обстановке в Барселоне после теракта
Россиянин ударил полицейского в Турции и попал в больницу в тяжелом состоянии
Туристов в Израиле начали обучать борьбе с террористами
Все материалы
Из жизни
«Больше вина — меньше одежды»
Где и как проводят каникулы самые знаменитые модели
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
Американец пожаловался врачам на девятисантиметровый гвоздь в сердце
Австралийский Мельбурн признали лучшим городом мира
Все материалы
В какие истории попадают бабушки за рулем
Что происходит, когда дамы в возрасте пытаются быть в тренде
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
Самые продаваемые иномарки с пробегом
Какие иномарки пользуются наибольшим спросом на вторичке
Убить за девять минут
Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон
Немцы поругали «Весту» за плохие тормоза, управляемость и мотор
Выставлен на продажу первый лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина
Владельцев Chevrolet Niva «подключили» к интернету
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы