Путин согласился продлить контракт директору Большого Урину

Президент России Владимир Путин одобрил предложение министра культуры Владимира Мединского продлить договор с директором Большого театра Владимиром Уриным. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

«Владимир Георгиевич был в Советском Союзе одним из самых молодых директоров театров — ему было 26 лет, если не самый молодой. Скоро у Владимира Георгиевича юбилей. И вот с учетом отличных и творческих, и экономических показателей Большого театра мы выходим в правительство с предложением и очень просим вас поддержать — пролонгировать с Владимиром Георгиевичем контракт на руководство Большим театром», — обратился к президенту Мединский.

«Разумеется, с удовольствием это сделаю», — ответил Путин.

Президент также предложил Урину обсудить дальнейшие планы и текущие вопросы.

Владимир Урин — заслуженный деятель искусств России. Является генеральным директором Большого театра с июля 2013 года. Контракт с ним был заключен на пять лет.