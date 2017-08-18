На Украине начали строительство газопровода в обход ДНР

На Украине начали строительство газопровода высокого давления в обход территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава военно-гражданской администрации Донецкой области (на подконтрольной Киеву территории) Павел Жебривский.

«Приступили к строительству подводящего газопровода высокого давления от Камышового до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы», — отметил он.

Жебривский заявил, что после завершения строительства газ будет подаваться «на Авдеевку и еще семь близлежащих поселков Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлове) с территории, которая контролируется Украиной». По его словам, решение о сооружении газопровода было принято после того, как существующая нитка получила повреждения в ходе боев в начале июля.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых властей Украины подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.