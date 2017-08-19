Оторвавшийся шатер убил двоих на фестивале пива в Австрии

Два человека погибли, около 50 пострадали в результате обрушения шатра на пивном фестивале в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде. Об этом в субботу, 19 августа, пишет газета Kurier.

Сообщается, что трагедия произошла в ночь на субботу, когда в регионе поднялся ураганный ветер. Он полностью разрушил фестивальное помещение, разметав внутреннее убранство.

Агентство ТАСС со ссылкой на заявление управления полиции федеральной земли Верхняя Австрия уточняет, что погибшими оказались 28-летний местный житель и 19-летняя студентка из Румынии.

Среди пострадавших десять человек находятся в критическом состоянии. Все они были доставлены в местные больницы.

При этом спасатели не исключают, что общее число пострадавших может возрасти, поскольку многие люди стали обращаться за медицинской помощью утром в субботу.

