Количество туристов в Свияжске увеличилось в 100 раз за 10 лет

Количество туристов, посетивших остров-град Свияжск в Татарстане, увеличилось в 100 раз за последние 10 лет. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский в ходе своей поездки, сообщили «Ленте.ру» в Минкульте.

«Мы видим, как невероятно преобразился Свияжск за последние годы. Какой-то становится маленький оазис идеальной чистоты, порядка, внимания к культуре, заботы. И количество туристов, которые сюда приезжают, выросло уже почти в 100 раз: десять лет назад это было семь тысяч человек, сейчас в этом году более 500 тысяч. Я уверен, что один-два года, и мы отметим цифру миллион туристов на Свияжске», — сказал Мединский, передает «Интерфакс».

«Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска» стал 29-м российским объектом и третьим объектом на территории Татарстана, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церемония вручения соответствующего сертификата началась 21 августа в 19:00 в Казани, в комплексе «Пирамида». В мероприятии приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Решение ЮНЕСКО о включении Успенского собора и монастыря в список Всемирного наследия — это событие имеет не только духовное, но и экономическое значение. Мы видим, как невероятно преобразился Свияжск за последние годы. Это оазис идеальной чистоты, порядка, внимания к культуре, заботы», — заявил глава Минкульта, сообщается на сайте ведомства.

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О том, что несколько культурных объектов острова-града Свияжска включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало известно ранее, в июле.

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь — действующий мужской монастырь Казанской епархии Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Был основан в 1555 году. В архитектурный ансамбль монастыря входит Успенский собор, построенный в 1561-м, где сохранились оригинальные фрески того же года. Это один из двух храмов России, где сохранился полный цикл стенной живописи эпохи Ивана Грозного.

Остров-град Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана, при слиянии рек Свияги и Щуки. Поселение было заложено в 1551 году во время правления Ивана Грозного.