«Кронштадт» пообещал создать тяжелый ударный беспилотник через пять лет

Создание демонстратора тяжелого беспилотника взлетной массой около пяти тонн будет завершено через три года, серийные образцы боевых машин на его основе появятся через четыре-пять лет. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил генеральный директор группы компаний «Кронштадт» Армен Исаакян.

«Это позволит нам кратно расширить области применения БЛА (речь и о гражданском, и о военном применении) за счет значительного увеличения массы целевой нагрузки, увеличения дальности радиуса, времени в воздухе, дальности радиолокационного обзора», — рассказал Исаакян.

Он не уточнил, о каком проекте идет речь, однако известно, что в России уже несколько лет ведутся работы по ОКР «Альтиус-М», предусматривающей создание цельнокомпозитного беспилотника со взлетной массой 5000 килограммов, оснащенного двумя авиационными дизельными двигателями.

Первый прототип машины, носящий название «Альтаир», начал летные испытания летом 2016 года.

Группа «Кронштадт» выделена в 2014-2015 году из состава концерна «Транзас» и продана АФК «Система». В данный момент «Кронштадт» ведет разработку нескольких проектов перспективных беспилотников, в том числе по заданиям министерства обороны.