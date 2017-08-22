Украинский чиновник назвал дату начала расшатывания ситуации в Киеве

В начале осени в связи с открытием новой сессии Верховной Рады в Киеве «маргинально-популистскими силами» запланированы мероприятия по дестабилизации ситуации. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра Украины по вопросам беженцев Георгий Тука, видео выступления доступно на YouTube.

«В сентябре будет попытка "шатать", уверенно "шатать” в Киеве. По моей информации, готовится сценарий, когда после того, как не удастся провести дестабилизацию в Киеве, будут попытки сделать это в регионах», — заявил Тука.

По его словам, первые выступления состоятся 5 сентября, в день открытия осенней сессии парламента. «Я разговаривал с людьми, которые представляют разные политические и внеполитические силы. (...) Требования к парламентариям у разных сил разные, но главное будет — общественное негодование», — подчеркнул чиновник.

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17 июля депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что в Киеве 13 июля при участии боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор» состоялась репетиция нового Майдана. «Они показали нам, как группа из 200-300 человек может полностью морально подавить парламент. Это выглядело как хорошо срежиссированный военный переворот в нашей стране», — сказал парламентарий.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству занимавшего пост президента Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли должности в правительстве и стали депутатами Рады.