Бесконечный город-фрактал показали на видео

Художник по визуальным эффектам Юлиус Хорстхуис (Julius Horsthuis) опубликовал на Vimeo ролик под названием «Рекуррентность» (Recurrence), в котором показан бесконечный город-фрактал (фракталом называют объект, обладающий свойством самоподобия). На видео обратило внимание издание Gizmodo.

Для создания ролика Хорстхиус использовал несколько компьютерных программ. С помощью Mandelbulb3D был построен сам фрактал, а нейронная сеть на базе системы машинного обучения TensorFlow позволила наложить на него спутниковые фотографии городов. В результате получилась трехмерная модель города, здания которого при приближении превращаются в скопления более мелких домов, образующих кварталы и улицы..