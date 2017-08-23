Наука и техника
 

Бесконечный город-фрактал показали на видео

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Художник по визуальным эффектам Юлиус Хорстхуис (Julius Horsthuis) опубликовал на Vimeo ролик под названием «Рекуррентность» (Recurrence), в котором показан бесконечный город-фрактал (фракталом называют объект, обладающий свойством самоподобия). На видео обратило внимание издание Gizmodo.

Для создания ролика Хорстхиус использовал несколько компьютерных программ. С помощью Mandelbulb3D был построен сам фрактал, а нейронная сеть на базе системы машинного обучения TensorFlow позволила наложить на него спутниковые фотографии городов. В результате получилась трехмерная модель города, здания которого при приближении превращаются в скопления более мелких домов, образующих кварталы и улицы..

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