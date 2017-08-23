США отказали Египту в финансовой помощи из-за нехватки демократии

Американские власти отказали в предоставлении Египту финансовой помощи в размере 95,7 миллиона долларов из-за неспособности Каира добиться прогресса в соблюдении прав человека и развитии демократии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Материалы по теме Сиси против исламизма Почему авторитарные методы президента Египта бессильны в борьбе с радикалами

Кроме того, американские чиновники заявили, что зарезервированные для Египта еще 195 миллионов помощи будут «заморожены». Как пояснили собеседники агентства, Вашингтон особенно недоволен новым законом о некоммерческих организациях (НКО). Документ в мае этого года был подписан президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Правозащитники и активисты заявили, что данный закон фактически запрещает их работу.

В то же время источники рассказали, что США заинтересованы в продолжении сотрудничества с Каиром в области безопасности. В МИД Египта в свою очередь заявили, что решение американских властей негативно скажется на стратегическом партнерстве двух стран, которое складывалось десятилетиями.

Associated Press уточняет, что американская финансовая помощь Каиру составляет около 1,5 миллиардов долларов год. Из них примерно 1,3 миллиарда ассигнуются на нужды египетской армии.