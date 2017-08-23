В НАО ипотеку будут давать под 1 процент годовых

В Ненецком автономном округе (НАО) разработали программу ипотеки со ставкой 1 процент годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию НАО.

Распространяться она будет на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Такое субсидирование продлится до 15 лет. Губернатор региона Игорь Кошин попросил внести поправки в окружное законодательство на рассмотрение собрания депутатов уже к сентябрьской сессии.

По словам вице-губернатора, руководителя департамента финансов и экономики НАО Татьяны Логвиненко, программа повысит доступность жилищного кредитования для молодых семей, но будет доступна для всех жителей.

Жилой дом, где приобретается квартира под такой процент, должен быть кирпичным или монолитно-бетонным, он должен быть построен не более чем 15 лет назад, а стоимость квадратного метра на вторичном рынке не должна превышать 65 тысяч рублей, а на первичном — 75 тысяч, отметили в администрации НАО.

Логвиненко отметила, что ежемесячный платеж будет сравним с платой за аренду жилья и составит примерно 20 тысяч рублей в месяц против среднего платежа в 40-50 тысяч рублей, распространенного в НАО. Ставка по ипотеке будет субсидироваться из окружного бюджета.