Два частных медцентра в НАО получат рекордные субсидии на модернизацию

По одному миллиону рублей на приобретение современного оборудования получат два частных медцентра в Ненецком автономном округе. Об этом говорится на сайте региональной администрации.

«Это самые крупные субсидии на модернизацию, которые когда-либо получали предприниматели из окружной казны в рамках конкурсного отбора, — отмечено в тексте. — Сумма субсидии для каждого определена исходя из того, что она компенсирует 60 процентов затрат».

Кроме них, дотации получат еще четыре организации: швейная мастерская, пекарня и предприниматель, занимающийся протезированием зубов.

Общая сумма распределенных средств составила 2,4 миллиона рублей.