Глава НАО заступился за назначивших себе надбавки депутатов

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены добиться отмены решения властей Ненецкого автономного округа о выплате местным депутатам и ряду чиновников двухмесячного денежного содержания к отпуску. Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 31 июля.

Соответствующие изменения в закон «О статусе лиц, замещающих государственные должности» парламентарии одобрили 22 июня.

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«В региональное отделение Общероссийского народного фронта поступили обращения от жителей, которые возмущены новыми выплатами, которые приняли для себя окружные депутаты», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что законопроект не был вынесен на общественные слушания.

В свою очередь глава округа Игорь Кошин считает эту выплату «справедливым бонусом» после периода сокращения различных выплат в сфере госуправления. «Чиновники — тоже люди, у которых есть семьи, ипотеки и обязательства», — цитирует Кошина РИА Новости.

Губернатор напомнил, что зарплаты чиновников после лишения округа трети нефтяных доходов значительно уменьшились. «Зарплата руководства — членов администрации, депутатов — за три года сократилась на 30-40 процентов, моя — на 47 процентов», — пояснил он, добавив, что в настоящее время ситуация стабилизировалась.

Согласно законодательству НАО, государственные должности замещают, в частности, губернатор, депутаты, секретарь избирательной комисси, уполномоченный по правам человека, мировой судья.

В начале июля депутаты Красноярского края повысили себе зарплаты со 100 до 200 тысяч рублей. Это возмутило местных жителей. Члены закса от фракции ЛДПР позже заявили, что проголосовали за законопроект по ошибке. 19 июля народные избранники единогласно проголосовали за отмену документа.