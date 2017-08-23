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В Росавиации опровергли массовый отзыв лицензий у пилотов

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Росавиация не планирует массовое аннулирование пилотских свидетельств в связи с обновлением программ обучения. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Появившаяся в СМИ информация о планируемом аннулировании пилотских свидетельств у летчиков, которые ранее прошли обучение на пилотов по утратившей силу программе подготовки, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что подготовка пилотов, осуществлявшаяся на период действий старых программ, до августа 2017 года, «является легитимной, никаких оснований для аннулирования пилотских свидетельств нет».

В пресс-службе ведомства пояснили, что до августа текущего года в России действовала программа обучения пилотов, утвержденная распоряжением Росавиации в 2006 году.

В августе 2017-го авиационное ведомство признало старую программу утратившей силу. Однако до этого, еще в марте, была утверждена обновленная программа, составленная с учетом новых требований воздушного законодательства, опыта подготовки пилотов и анализа авиапроисшествий.

«Таким образом, решение об утрате силы ранее утвержденной программы подготовки коммерческих пилотов не может создать кризис в отрасли», — резюмировали в Росавиации.

Ранее в среду, 23 августа, газета «Коммерсантъ» написала о том, что пять тысяч пилотов могут лишиться свидетельств из-за признания недействительными программ среднего и дополнительного профессионального образования в области подготовки пилотов коммерческой авиации, которые действовали с 2006 по 2016 год.

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