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В Росавиации объяснили аннулирование сотен свидетельств пилотов

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Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский объяснил причины аннулирования более 400 свидетельств пилотов, сообщает ТАСС. По его словам, лицензии были отозваны только у тех, кто при получении свидетельств предоставил ложные данные.

При этом он отметил, что «вопросы профессиональной подготовки пилотов находятся вне компетенции Международная организация гражданской авиации (ИКАО)». В свою очередь действия Росавиации по отзыву лицензий пилотов Извольский считает законными и правомерными, так как лицензии отзываются только у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые документы, например, медсправки, а также завышали время налета, фактически налетав меньше, чем указано в документах. «Такие пилоты не должны управлять транспортным средством, на борту которого находятся сотни человек. На данный момент отозвано более 400 свидетельств пилотов», — подчеркнул Извольский.

Ранее 4 мая сообщалось, что работники отрасли обратились с жалобой в ИКАО, потребовав «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». Как писал «Коммерсантъ», ведомство аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством, еще тысяча удостоверений пилотов может быть аннулирована в скором времени. По утверждению авторов петиции, Росавиация «действует, не объясняя причин или по-разному трактуя законы».

Речь идет о лицензиях, выданных негосударственными авиационными учебными центрами. В свою очередь, работники, подавшие жалобы, отмечают, что ведомство само разрешило создавать учебные центры, а полученные в них летные свидетельства соответствовали положениям ИКАО. ​Они просят привлечь для разбирательства международных специалистов, а также вернуть отозванные летные удостоверения. В противном случае, утверждают они, рынок рискует лишиться четверти пилотов.

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