СМИ узнали об угрозе отзыва лицензий у пяти тысяч российских пилотов

Росавиация решила признать недействительными программы среднего и дополнительного профессионального образования в области подготовки пилотов коммерческой авиации. Об этом в среду, 23 августа, сообщает «Коммерсантъ».

Из телеграммы ведомства, отправленной в Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА), следует, что аннулируются программы, утвержденные до января 2016 года. По мнению источников издания, это может привести к отзыву лицензий у пяти тысяч действующих специалистов, выпускников как государственных, так и коммерческих учебных заведений.

Эксперт Infomost Борис Рыбак пояснил, что сокращение числа летчиков в стране будет иметь для отрасли негативные последствия. Профессия станет более дефицитной, вырастет стоимость труда, ускорится отток специалистов за рубеж.

В мае Росавиация аннулировала свидетельства более чем 400 пилотов. В ведомстве объяснили это нарушениями в оформлении документов — в частности, предъявлением фальшивых медсправок и несоответствием фактического налета с указанным в свидетельствах.