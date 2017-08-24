Минобороны закупилось на форуме «Армия-2017» более чем на 170 миллиардов рублей

Минобороны России в ходе военно-технического форума «Армия-2017» подписало 26 соглашений с предприятия оборонки на сумму более чем 170 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов, передает РИА Новости в четверг, 24 августа.

Минобороны в рамках контрактов получит 600 единиц новой техники и более 200 — модернизированной.

В сентябре 2016 года Борисов заявлял, что на «Армии-2016» военное ведомство заключило 17 контрактов на общую сумму 130 миллиардов рублей.

В настоящее время в России реализуется Госпрограмма вооружений на период 2011-2020 годов, в рамках которой на переоснащение вооруженных сил выделяется около 20 триллионов рублей. Еще три триллиона предполагается потратить на техническое перевооружение оборонной промышленности.

Запуск новой ГПВ-2025, исходно планировавшийся на 2016 год, отложен до 2018-го в связи с необходимостью пересмотра программы в новых экономических условиях. Ориентировочно объем новой программы составит около 17 триллионов рублей.

«Армия-2017» — третий международный военно-технический форум, который проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 27 августа.