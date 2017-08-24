Последний фильм Веры Глаголевой закончат к лету 2018 года

Лента «Глиняная яма», над которой народная артистка России Вера Глаголева работала до своей смерти, будет завершена к лету 2018 года. Об этом продюсер фильма Наталья Иванова сообщила ТАСС в четверг, 24 августа.

По словам Ивановой, картина завершена на 90 процентов. «Впереди досъемка в Казахстане и пост-продакшн», — отметила она.

Продюсер подчеркнула, что Глаголева будет прописана в титрах как режиссер ленты.

Глиняная яма — социальная драма, рассказывающая о жизни женщины и двух ее дочерей в провинциальном городе. Она основана на одноименной пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой.

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Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни 16 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище.

В 1990 году Глаголева сняла первый фильм в качестве режиссера — мелодраму «Сломанный свет». Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева «Месяц в деревне» под названием «Две женщины» при участии голливудского актера Ральфа Файнса.