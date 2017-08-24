Уволенный после сфабрикованного дела сотрудник «Татнефти» подал иск к МВД

Бывший руководитель отдела закупок компании «Татнефть» Андрей Жигунов подал иск к МВД Татарстана о выплате ему 28 миллионов рублей в связи с незаконным возбуждением уголовного дела из-за подброшенного пистолета. Об этом в четверг, 24 августа, пишет газета «Коммерсантъ».

В эту сумму истец включил материальный и моральный вред, а также судебные издержки. В частности, 20 миллионов рублей — это не полученная им зарплата, поскольку ему пришлось уволиться из-за уголовного преследования. Моральный вред Жигунов оценил в 7,9 миллиона рублей. Истец указал, что из-за переживаний на фоне сфабрикованного в отношении него уголовного дела ухудшилось здоровье у него и его близких. Кроме того, он до сих пор числится в базе данных МВД как преступник, и ему из-за этого отказывают в приеме на работу.

Иск подан в Верховный суд Татарстана.

По данным издания, начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия управления МВД Набережных Челнов Дмитрий Грищук в 2011 году с целью улучшения показателей своей работы подбросил пистолет и патроны в дом сотрудника «Татнефти». После этого в отношении Жигунова возбудили уголовное дело, которое затем было прекращено за недоказанностью. Однако к тому времени руководство компании настояло на увольнении менеджера.

Чтобы доказать свою невиновность Жигунов трижды побывал на приеме главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В мае суд признал его виновным в незаконном обороте оружия и в превышении полномочий. Однако Грищук избежал наказания в связи с истечением сроков давности и по амнистии. В настоящее время он уволен из органов внутренних дел.