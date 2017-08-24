СК начал проверку действий полиции в клубе «Рабица»

Управление Следственного комитета России по Москве начало доследственную проверку действий полицейских, которые проводили рейд в московском клубе «Рабица». Об этом, как пишет «Медиазона» в четверг, 24 августа, говорится в ответе ведомства на запрос издания.

Отмечается, что следователи изучат информацию о возможном превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

21 августа основатели «Рабицы» объявили об окончательном закрытии. Они объяснили это тем, что не могут гарантировать гостям безопасность.

Полиция ворвалась в заведение утром 6 августа. Очевидцы сообщали, что несколько человек были избиты, произошедшее попало на видео. В МВД заявляли, что в тот день проводилось «оперативно-профилактическое мероприятие "Мак"».

Полицейские изъяли алкоголь и опечатали заведение. Руководство клуба задержали и доставили в участок. В отношении одного из учредителей завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»).