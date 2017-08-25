Российская художница отыскала женские начала в мужчинах

Российская художница Маша Янковская представит в Nikolskaya Gallery свой проект под названием «Анима и Анимус». Это станет уже ее четвертой персональной выставкой. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил один из организаторов мероприятия.

Главная тема выставки — это рефлексия на тему бессознательных образов женского начала в мужчине и мужского начала в женщине. Действие в картинах происходит в созданном художницей идеальном мире об этом говорит выбеленное пространство, окружающее персонажей.

Изображение: предоставлено Nikolskaya Gallery 1 /3

По задумке автора, в таком мире могут существовать лишь совершенные люди: поэтому на полотнах изображены молодые и хорошо сложенные люди.

Осенью 2016 года Янковская совместно с брендом Capslockshop выпустила капсульную коллекцию одежды с фирменными рисунками. Речь идет о принтах с изображением девушек-блондинок, которые курят и занимаются йогой. «Когда я придумала их — в этом не было никакого смысла, на тот момент я даже сама не занималась йогой. Позже я поняла, что за этим проектом стоит ирония над здоровым образом жизни», — рассказала она.