В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу

Жители Нью-Йорка Кара Муллинс (Kara Mullins) и Освальдо Химинез (Osvaldo Jimineс) сыграли свадьбу в автобусе. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает Associated Press.

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Пару обвенчал знакомый, ставший ради этого священником Универсальной церкви жизни, которая дает сан всем желающим и позволяет исповедовать любую веру.

На церемонии присутствовали 50 гостей и случайные пассажиры. Свадьбу транслировал телеканал NY1.

Будущие супруги познакомились 13 лет назад в автобусе того же маршрута. Жених рассказал NY1, что идея необычной свадьбы принадлежала ему, а невеста горячо поддержала предложение.

В июне сообщалось, что в Сингапуре молодожены Джермин Ви и Чиа Суат Хуан устроили фотосессию в новом магазине Apple.