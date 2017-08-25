СК отказался возбудить дело из-за откровенной фотосессии в полуразрушенном храме

В Татарстане Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за фотосессии девушки в полупрозрачном платье, прошедшей в полуразрушенном храме. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления», — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. Он отметил, что у авторов фотографий «не было умысла на оскорбление чувств верующих».

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Проверка по факту проведения фотосессии для журнала «Совет да любовь» была начата в июле. На размещенных в онлайн-версии издания снимках 23-летняя модель позирует в прозрачном платье в заброшенной церкви села Гари Елабужского района.

После появления снимков пользователи стали оставлять критические комментарии. Редакция журнала удалила фотографии и написала на своей странице во «ВКонтакте», что не имели дурного умысла. «При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное, но ни в коем случае не как действующий храм», — отмечается в посте. Сотрудники издания принесли извинения тем, кого задели фотографии.